Junge Generation wirbt für Steyrer Nightline

STEYR. Mit dem bunt geschmückten „Partybus” haben die jungen Roten vergangenen Samstag zwischen 22 Uhr und 1 Uhr Früh am Stadtplatz in Steyr unter dem Motto “Party aus? ..mit der NIGHTLINE nach Haus!” für die Steyrer Nightline die Werbetrommel gerührt ...

„Der Aktionsstand direkt am Stadtplatz bietet eine super Möglichkeit, die Steyrer Nachtschwärmer auf dieses tolle Angebot des Nachtbusses aufmerksam zu machen! Vielen war die Nightline bisher noch gar nicht bekannt. Die Resonanz der Fahrgäste ist jedenfalls sehr positiv”, sagt Georg Stimeder, selbst Buslenker der Steyrer Nightline und privat engagiertes Mitglied der Jungen Generation und SPÖ.



Seit März erproben die Stadtbetriebe den Nachtbus, der jeden Samstag Abend zwischen 22:00 Uhr und 04:00 Uhr im Steyrer Stadtgebiet seine Runden dreht und Nachtschwärmer zum Fahrpreis von ein bzw. zwei Euro bequem in die Stadt - und nach Hause chauffiert.



„Die roten Jugendorganisationen haben jahrelang für ein solches Angebot in Steyr gekämpft. Nachdem wir endlich eine einjährige Testphase erzielen konnten, müssen wir dafür sorgen, dass diese nicht nur noch bekannter, sondern ein voller Erfolg wird. Denn die Nightline soll auch in Zukunft alle SteyrerInnen günstig und sicher nach Hause bringen", betont Thomas Strauch, frisch gewählter Bezirksvorsitzender der Jungen Generation in der SPÖ Steyr.



„Die Junge Generation hat erst im Oktober ein neues Team in den Bezirksvorstand gewählt. Die Aktion am Stadtplatz ist das Ergebnis des ersten Treffens, auf das 14-tägig viele weitere folgen sollen. Wir starten gerade erst durch und unser Team wächst stetig. Wir sind immer auf der Suche nach motivierten MithelferInnen”, sagt der neue Bezirksvorsitzende.



Bei der nächtlichen Aktion wurde aber nicht nur in eigener Sache informiert, sondern auch für den guten Zweck Punsch gegen freiwillige Spenden ausgeschenkt. „Durch unsere Spendenaktion für die Notschlafstelle Steyr wurde in kurzer Zeit ein Betrag von 250 Euro gesammelt, der von Mitgliedern der Jungen Generation aus eigenen Mitteln verdoppelt wurde. Kommende Woche übergeben wir den Spendenbetrag, damit es nicht nur Nachtschwärmer in Steyr nachts warm haben” fügt Bernadette Wagner hinzu.



Die Stadtbetriebe testen die Steyrer Nightline noch bis März 2020. Danach soll anhand der erhobenen Daten entschieden werden, ob ein weiterer Betrieb sinnvoll ist.



Weitere Infos und Fahrpläne: stadtbetriebe.at/nigthline

Kontakt zur JG: Facebook @JGBezirkSteyr

Fotos © Privat