Nach Streit: Pkw-Lenkerin fährt mit 1,46 Promille und ohne linken Vorder­reifen

STEYR-LAND. Heute (25. Dez.) gegen 0:30 Uhr verständigte eine Autolenkerin die Polizei, dass sie hinter einem Pkw fahre dem der linke Vorderreifen fehle. Sie befand sich auf der B115 im Ortsgebiet von Ternberg Richtung Garsten ...

Die Autolenkerin blieb hinter dem Fahrzeug und gab der Polizei am Telefon ständig den neuen Standort durch. Der Pkw vor ihr war demnach mit einer Geschwindigkeiten bis zu 90 km/h unterwegs. Im Ortsgebiet von Waldneukirchen hielten die Beamten den Pkw schließlich an.

Am Fahrersitz saß eine 43-jährige deutsche Staatsangehörige aus dem Bezirk Steyr Land. Der Alkotest ergab den Wert von 1,46 Promille. Sie gab den Beamten gegenüber an, dass sie einen Streit mit ihrem Lebensgefährten gehabt habe und deshalb nach Hause nach Deutschland fahren wolle. Der Schaden am linken Vorderreifen entstand ihren Angaben nach, als sie kurz zuvor einen Randstein touchierte.

Die Beamten nahmen ihr die Fahrzeugschlüssel ab und untersagten ihr die Weiterfahrt. Die Frau wird angezeigt.