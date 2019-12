Newsblog

Löschzug 5 sammelt 3600 Euro im Rahmen der Frieden­slicht-Aktion

STEYR. Die stolze Summe von 3600 Euro konnten die Feuerwehrkameraden des Löschzuges 5 Münichholz der FF Steyr bei der Friedenslichtaktion am Heiligen Abend sammeln ...

„Das ist ein riesiger Erfolg! Wir sind überwältigt von der enormen Hilfsbereitschaft der Steyrerinnen und Steyrer und sagen allen Spendern herzlichen Dank dafür. Familie Wögerbauer wird die Summe in Kürze für dringend nötige Umbauten und Therapiezwecke in Empfang nehmen", so Zugskommandant HBI Michael Grundner.

Großer Dank für ihren Einsatz gilt den ehrenamtlichen Helfern:

Alex Lakner

Marcel Krich

Alexander Simmer

Sebastian Biegel

Herbert Mekina.jun.

Daniel Schacherbauer

Erich Mikina

Herbert Mekina

Schwere Form von Epilepsie

Ben Wögerbauer ist zwei Jahre alt und leidet an einer schweren Form der Epilepsie, dem sogenannten "Westsyndrom". Die Ursache dafür ist nicht bekannt. Bens Eltern Tamara und Hannes Wögerbauer haben sich genetischen Tests unterzogen, doch auch daraus konnten keine Schlüsse zur Ursache gezogen werden. Zu Spitzenzeiten hatte der Bub bis zu drei epileptische Anfälle pro Minute.

Kurz vor Bens Geburt hat die Jungfamilie ein Haus gebaut. Die Kinderzimmer befinden sich im obersten Stockwerk. Da Ben auf einen Rollstuhl angewiesen ist, steht bald ein umfangreicher Umbau an. Demnächst soll ein Stehtrainer angeschafft werden, ebenso ein spezieller Laptop, den Ben mit den Augen steuern kann. Der Bub liebt es zu baden, und Musik zu hören. Seine Mutter Tamara ist gelernte Masseurin und trainiert täglich zwei Stunden mit Ben. Alle zwei Wochen fährt die Familie mit ihm zur Akupressur nach Wien.