Frau bemerkte Brand und alarmierte Feuerwehr

STEYR. Eine aufmerksame Frau die gerade mit ihrem Hund in der Schumannstraße in Steyr-Münichholz gassi ging, bemerkte am frühen Donnerstagabend (2. Jänner) einen Brand von unsachgemäß entsorgtem Müll und alarmierte über den Notruf 122 um 18:30 die Feuerwehr ...

Kurze Zeit später rückten die Löschzüge 5 (Münichholz) und 3 (Gleink) der FF Steyr aus. Nach dem Eintreffen des Löschzuges 5 wurde sofort mit der Brandbekämpfung mittels Hochdruckrohr begonnen. Der Löschzug 3 trat nicht mehr in Aktion, blieb für kurze Zeit in Bereitschaft und konnte danach wieder einrücken. Mittels Gabel wurde der Müllhaufen beim Ablöschen verteilt und mit einer Wärmebildkamera nochmals kontrolliert.

Nach 30 Minuten war der Einsatz beendet.