Fußgänger angefahren und schwer verletzt

STEYR-LAND. Eine 23-jährige Frau aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems fuhr am 3. Jänner gegen 18:35 Uhr mit ihrem Pkw auf der Nußbacher Straße L556 in Adlwang in Richtung Waldneukirchen. Auf Höhe des Friedhofs überquerte zu diesem Zeitpunkt ...

ein 80-jähriger Mann aus dem Bezirk Steyr-Land die Fahrbahn von einem Parkplatz kommend in Richtung Friedhofskapelle. Dabei wurde der dunkel gekleidete Mann vom Pkw erfasst und niedergestoßen. Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit der Rettung ins LKH Steyr eingeliefert.