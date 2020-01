Newsblog

Alkolenker rammt Mutter mit drei Kindern im Auto

LINZ-LAND. Ein 23-jähriger Mann aus Linz fuhr heute (4. Jänner) um 14:45 Uhr mit seinem Pkw auf der B1 in Asten in Richtung Mauthausen. Gleichzeitig fuhr eine 39-jährige Frau aus dem Bezirk Amstetten mit ihrem Pkw in die entgegengesetzte Richtung ...

Im Fahrzeug der 39-Jährigen fuhren ihre drei Kinder im Alter von einem, drei und fünf Jahren mit. In einem Tunnelportal in der Gemeinde Asten geriet der 23-Jährige mit seinem Fahrzeug plötzlich ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug, welches durch die Wucht des Aufpralls gegen das Tunnelportal geschleudert wurde. Anschließend fuhr der 23-Jährige noch ca. 200 Meter weiter, angeblich weil er eine Pannenbucht erreichen wollte.

Da das Fahrzeug aber nicht mehr lenkfähig war schlitterte es entlang einer Leitplanke bis es schlussendlich schwer beschädigt zum Stillstand kam. Beim Verkehrsunfall erlitt die 39-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde ins Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert. Ihre drei Söhne wurden ärztlich untersucht, erlitten jedoch außer einem Schock augenscheinlich keine Verletzungen.

Ein beim 23-Jährige durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,08 Promille Alkoholgehalt. Da auch Symptome der Beeinträchtigung durch Suchtgift vorlagen, wurde der Lenker einer ärztlichen Untersuchung unterzogen. Diese ergab Fahruntauglichkeit aufgrund von Alkohol und Suchtgiftkonsum.

An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.