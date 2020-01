Newsblog

Opfer flüchtete vor Raubüberfall in ein Taxi

LINZ-LAND. Bisher unbekannte Täter folgten heute (5. Jänner) um 0:15 Uhr in Traun einem 39-jährigen Mann aus dem Bezirk Linz-Land in ein Lokal, zerrten ihn aus dem Lokal hinaus in eine nahe gelegene Hausdurchfahrt und schlugen und traten ihn dort, ...

sodaß dieser zu Boden fiel. Die Täter fügten dem Opfer auch eine blutende Wunde an der Hand zu. Danach verlangten die Täter, bei denen es sich laut Aussage des Opfers um drei Personen ausländischer Abstammung handelte, vom Opfer Bargeld, worauf dieses ihnen die Geldtasche aushändigte. Die Täter stahlen daraus Bargeld und die Bankomatkarte, mit der sie versuchten bei einem nahegelegenen Bankomat Geld zu beheben. Die Bankomatkarte erhielt das Opfer in der Folge zurück.

Der 39-Jährige konnte sich schließlich losreißen und in ein vor dem Lokal haltendes Taxi flüchten. Der Taxilenker verriegelte daraufhin die Türen, worauf die unbekannten Täter gegen die Windschutzscheibe schlugen und diese beschädigten. Der Taxilenker fuhr schließlich mit dem Opfer vom Lokal weg, die Täter flüchteten in unbekannter Richtung. Der 39-Jährige wurde von der Rettung Traun ins Krankenhaus der Elisabethinnen in Linz eingeliefert.

Am Taxi entstand erheblicher Sachschaden.