Newsblog

Abzocke beim Schlüssel­dienst

OÖ. Eine 78-Jährige Frau aus dem Bezirk Linz-Land kontaktierte am 4. Jänner gegen 22:30 Uhr unter der Rufnummer 0800/080539 einen Schlüsseldienst. Die Frau gab an, dass etwa 30 Minuten später zwei unbekannte Männer in einem Kleinwagen gekommen seien und den Zylinder getauscht haben ...

Diesen hätten sie allerdings nicht vollständig eingebaut. Für diese Dienstleistung musste die Pensionistin mehrere hundert Euro bezahlen. Im Zuge der Ermittlungen konnte erhoben werden, dass die Rufnummer bereits mehrmals bei ähnlichen Sachverhalten im Bundesgebiet aufgeschienen ist.