Ga­ra­gen­brand in Tern­berg

TERNBERG. Am 09.01.2020 wurden Feuerwehr Schattleiten gegen 14:30 Uhr gemeinsam mit ihren Nachbarsfeuerwehren (Ternberg, Reitnerberg, Schweinsegg und Trattenbach) zu einem Wohnhausbrand ...

im Gemeindegebiet Ternberg alarmiert. Nach dem Eintreffen am Einsatzort stellte sich heraus, dass die

Garage samt darin abgestellten Fahrzeug in Vollbrand stand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung

wurde mittels schwerem Atemschutz die Brandbekämpfung durchgeführt. Mit Unterstützung von zwei

Hochleistungslüftern wurde die Garage sowie der Übergang in den Wohnbereich von den giftigen

Rauchgasen befreit. Durch den raschen Einsatz der eingesetzten Einsatzkräfte konnte somit ein

Übergreifen auf das Wohngebäude und somit schlimmeres verhindert werden.



Zusätzlich wurde die Garage mittels Wärmebildkamera nach Glutnestern abgesucht. Dabei musste die Garage teilweise vollständig ausgeräumt werden. Von den im Gebäude anwesenden Personen wurden zwei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung von der Rettung erstversorgt und ins LKH Steyr gebracht. Nach Angaben der Familie sind diese jedoch bereits wieder zu Hause und wohlauf. Nach ca. 2 Stunden konnten die rund 70 Einsatzkräfte wieder einrücken.