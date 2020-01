Newsblog

Camping­bus aus­ge­brannt

LINZ-LAND. Am 11. Jänner gegen 23:45 Uhr geriet auf einem Parkplatz in der Harterfeldstraße in Leonding ein zu einem Campingbus umgebauter Pkw aus bisher unbekannter Ursache in Brand ...

Die Feuerwehren Hart, Leonding und Rufling konnten das Feuer rasch löschen, dennoch wurde das Fahrzeug schwer beschädigt. Schadenshöhe und Brandursache stehen derzeit noch nicht fest, der Campingbus war zum Zeitpunkt des Brandes versperrt.