Voll­ver­samm­lung der FF Maria Neu­stift

MARIA NEUSTIFT. Auf ein erfolgreiches Feuerwehr-Jahr 2019 konnten wir bei unserer 98. Vollversammlung am Freitag, den 10. Jänner 2020 im Haus der Dorfgemeinschaft zurückblicken. Rund 11.100 Stunden haben die Mitglieder unserer Feuerwehr im ...

vergangenen Jahr geleistet.



Zahlreiche Ehrengäste, darunter Bürgermeister Martin Haider, Landtagsabgeordnete Regina

Aspalter, E-BR Josef Hack und viele mehr, konnten wir an diesem Abend begrüßen. Die

Berichte der Kommandomitglieder wurden im chronologischen Jahresrückblick von OBI

Alex Kopf, BI Christian Mayr, BI Heinz Windhager, AW Michael Merkinger und AW

Christian Riener präsentiert. Abgeschlossen wurde der Rückblick auf 2019 mit dem Bericht

über die Finanzgebarung von AW Erich Hornbachner.



Das Jahr 2019 in Kürze

Versucht man das vergangene Feuerwehrjahr in wenige Zeilen zu fassen denkt man zuerst an

die geleistete Arbeit, welche nach der Anzahl an Stunden im Vergleich zum Vorjahr deutlich

gestiegen ist. Gründe dafür waren die fordernden Schneedruckeinsätze zum Beginn des

Jahres, die Aufgrund der Trockenheit notwendigen Wasserversorgungsfahrten sowie die

zweite Auflage unseres Oktoberfestes. Ein Großteil der geleisteten Stunden flossen unter

anderem in den Bereich Jugendarbeit, welche in unserer Feuerwehr besonders

Großgeschrieben wird. Umso erfreulich ist es daher, das im Bereich Jugend insgesamt vier

neue Mitglieder gewonnen werden konnten, und zwei Mitglieder in den Aktivstand überstellt

wurden. Über 2000 Stunden wurden auch für die Ausbildung aufgewendet. das

mittlerweile schon bewährte Übungssystem wurde durch diverse Lehrgänge und

Ausbildungen auf Bezirks- und Landesebene ergänzt. Erstmals wurde die

Branddienstleistungsprüfung durchgeführt, welche 75 Kameraden aus dem Pflichtbereich

Maria Neustift positiv absolvierten.



Auszeichnungen

Für die 25-jährige Mitgliedschaft wurde unser Feuerwehr- bzw. Gemeindearzt Medizinalrat

Dr. Urban Schneeweiß sowie für 40-jährige Mitgliedschaft HLM Josef Grillenberger

ausgezeichnet. Als Anerkennung für besondere Dienste im Feuerwehrwesen wurden unser

Zugskommandant BI Christian Mayr und Gerätewart AW Michael Merkinger mit der

Bezirksmedaille in Bronze ausgezeichnet. Ebenfalls wurde Kommandantstellvertreter OBI

Alexander Kopf mit der Bezirksmedaille in Silber ausgezeichnet. Alex ist nun schon mehr als

12 Jahre Stellvertreter und kümmert sich neben der umfangreichen Jugendabend um viele

weitere Themen wie das Organisieren von Veranstaltungen, Kameradschaftspflege,

Öffentlichkeitsarbeit usw. An dieser Stelle herzliche Gratulation!