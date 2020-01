Newsblog

Neues Einsatzgewand für die FF-Wolfern

WOLFERN. Nach zahlreichen Jahren intensiver Nutzung hat die alte Einsatzbekleidung der Feuerwehr Wolfern ausgesorgt. Nach einer längeren Planungsphase war es nun soweit. Unter Beisein von Bürgermeister Karl Mayr und Vizebürgermeisterin Johanna Derfler, ...

... wurde die neue Einsatzbekleidung an die Feuerwehrkameraden/Innen ausgegeben.

Mit dieser neuen Ausrüstung wird die Sicherheit aller Kameraden/Innen deutlich gesteigert und auch der Tragekomfort deutlich erhöht.



Die bei uns ausgediente Einsatzbekleidung wurde gemeinsam mit dem nicht mehr in Verwendung befindlichen hydraulischen Rettungsgerät an ein Hilfsprojekt nach Albanien gespendet. Hiermit können wir ein wichtiges Projekt zur Gründung Freiwilliger Feuerwehren in Albanien unterstützen.



Fotos © FF-Wolfern