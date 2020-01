Newsblog

Das sind die Sie­ger des SBS-Ge­winn­spiels 2019

STEYR. Bereits seit 2015 läuft die von der Stadtbetriebe Steyr GmbH (SBS) und der Stadt Steyr initiierte, erfolg-

reiche „Steyrer Energiesparoffensive“ ...

SBS-Geschäftsführer Mag. Peter Hochgatterer: „Sparsamer Energieeinsatz und Klimaschutz sind hoch-

aktuell. Die SBS forciert daher die Themen durch Information und Förderungen und leistet natürlich auch im eigenen Betrieb wichtige Beiträge mittels Haustechnik-Modernisierung, Solarenergie-Nutzung, dem Bezug von Strom aus erneuerbaren Energieträgern, einem Spritspartraining für Busfahrer und einer

modernen Busflotte wo zuletzt z.B. ein MAN-Hybridbus getestet wurde. Die SBS wurde daher als Klimabündnisbetrieb ausgezeichnet.“

Die SBS haben 2019 zum vierten Mal in Kooperation mit Ihren Marktpartnern das SBS-Energiespar-

Gewinnspiel durchgeführt. Dabei wurden viele tolle Preise verlost und nachfolgende Gewinner ermit-

telt:

• Hr. Franz Bernögger

Eine Heizungsmodernisierung im Wert von € 1.200,- von Fa. Green Energie Projects

• Fr. Sandra Bichler

Einen Energieausweis von Fa. Wineco.

• Fr. Brigitta Spindler

Eine Gasheizungswartung von Fa. Maier & Stelzer.

• Fr. Regina Bindlehner

Eine Gasheizungswartung von Fa. Klausriegler.

• Fr. Sandra Raffaelo

Einen Energiesparkoffer von der Fa. Stadtbetriebe Steyr.

• Hr. Günther Daxner

Einen Gutschein über € 100,- vom Verkehrsbetrieb der Fa. Stadtbetriebe Steyr.

Am Montag, den 13. Jänner 2020 erfolgte in der SBS die Preis-Übergabe an die Gewinner im Beisein

von Vizebürgermeister und SBS-Aufsichtsratsvorsitzenden Wilhelm Hauser: „Wir gratulieren den Ge-

winnerinnen und Gewinnern sehr herzlich und bedanken uns bei den Betrieben für die gute Kooperati-

on. Energiesparen mit der SBS: Das ist immer ein Gewinn!“