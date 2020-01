Newsblog

Pkw überschlug sich auf der B122

SIERNING. Ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrzeug überschlug, passierte heute (15. Jänner) gegen 15 Uhr in Sierning ...

Die Feuerwehren Sierning und Neuzeug-Sierninghofen, das Rote Kreuz sowie die Polizei wurden zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Beim Eintreffen am Einsatzort befanden sich glücklicherweise keine Personen mehr in dem am Dach liegenden Fahrzeug.

Eine Person wurde vom Rettungsdienst und Notarzt versorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die B122 gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Foto Klaus Mader