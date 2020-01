Newsblog

Ohne Schein mit 1,78 Promille

LINZ-LAND. Bei einer Verkehrskontrolle in Kematen an der Krems wurde am 15. Jänner gegen 21:10 Uhr ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt ...

Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde abgenommen, der Mann wird bei der BH Linz-Land angezeigt.