Work­shop der Feu­er­wehr in Neu­zeug

NEUZEUG. Am 14. Jänner wurde der Workshop „Das Internet und meine Feuerwehr“, eine Initiative vom Österreichischen Bundesfeuerwehrverband in Zusammenarbeit mit Saferinternet.at, bei der Feuerwehr Neuzeug-Sierninghofen durchgeführt. Mag. Laurent Straskraba, Trainer für Sicheres Internet & Co ...

von Saferinternet.at, brachte den Teilnehmer/-innen einen sicheren und verantwortungsvolleren Umgang mit digitalen Medien näher. Die Präsenz im Internet (ob auf der eigenen Homepage, via Facebook oder Instagram) ist für den Informationsaustausch, die Eigenwerbung uvm. ein wichtiger Bestandteil für die Feuerwehren.



„Öffentlichkeitsarbeit zu praktizieren bedeutet auch verantwortungsbewusst zu handeln“, so Kommandant und Verantwortlicher für Öffentlichkeitsarbeit im Bezirk Steyr-Land Markus Hofstödter. Ziel war die Auseinandersetzung mit dem Internet und den Auswirkungen, die das Verhalten im World Wide Web haben kann.