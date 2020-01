Newsblog

Essen auf Rädern zur Gänze auf E-An­trieb um­ge­stellt

STEYR. Die Fahrzeuge, mit denen die Mahlzeiten der Aktion „Essen auf Rädern“ zugestellt werden, sind nun alle mit Elektroantrieb unterwegs: Das letzte noch mit Diesel betriebene Auto ist vor kurzem durch ein umweltfreundliches Elektrofahrzeug ersetzt worden. Insgesamt sind täglich fünf...

Zustell-Fahrzeuge im gesamten Stadtgebiet unterwegs, um rund 290 ältere Personen mit warmem Mittagessen zu versorgen. Die Gerichte werden in der Großküche im Altenheim Münichholz zubereitet und in Warmhalteboxen von Mitarbeitern des Roten Kreuzes ausgeliefert. „Elektro-Autos sind hervorragend geeignet für Essen auf Rädern wegen der regelmäßigen, auf ein paar Stunden eingeschränkten Nutzungsdauer sowie der fixen Stehzeiten der Fahrzeuge, in denen die Akkus aufgeladen werden können“, freut sich Sozialreferent Dr. Michael Schodermayr, dass bei diesem bedeutenden Projekt nun endgültig der Bogen zum Umwelt- und Klimaschutz gespannt werden konnte.



Die soziale Aktion wird von der Stadt bereits seit 1975 organisiert und mitfinanziert. Die gute Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Roten Kreuzes trage wesentlich zum Erfolg von Essen auf Rädern bei, so Schodermayr. Bildtext: Stadt setzt auf Klimaschutz bei sozialer Dienstleistung: Vor kurzem ist das letzte noch mit Diesel betriebene Essen-auf-Rädern-Auto durch dieses Elektrofahrzeug ersetzt worden. Im Bild (v. r.): der Chef der Steyrer Alten- und Pflegeheime Mag. Albert Hinterreitner, die ehrenamtlichen Rot-Kreuz-Mitarbeiterinnen Monika Hehenwarter und Gerda Holzer sowie Sylvia Pichler vom Seniorenservice des Magistrates. Fotos: Magistrat Steyr | Presse