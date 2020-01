Newsblog

46-jährige Frau am Zebra­streifen angefahren und verletzt

BAD HALL. Eine 46-jährige Frau aus dem Bezirk Steyr-Land überquerte am 17. Jänner kurz vor 6 Uhr einen Schutzweg an der Kreuzung B122 mit der Schulstraße in Bad Hall. Kurz bevor sie auf der anderen Seite ankam, ...

wurde sie von einem Pkw, gelenkt von einer 47-jährigen Frau, ebenfalls aus dem Bezirk Steyr-Land, angefahren. Die 46-Jährige erlitt Verletzungen unbekannten Grades und wurde in das Krankenhaus Steyr eingeliefert.