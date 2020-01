Newsblog

Illegal Beschäftigte bei Schwer­punkt­kontrollen fest­ge­nommen

STEYR-LAND. Am 17. Jänner führte die Grenzschutzeinheit PUMA gemeinsam mit der Finanzpolizei und dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) in den Bezirken Perg und Steyr Land Kontrollen im Hinblick auf illegale Erwerbstätigkeiten in Lokalen durch ...

Dabei wurde in einem Restaurant in Perg ein chinesischer Staatsbürger als Koch angetroffen. Der 51-Jährige wies den Beamten einen gefälschten slowakischen Reisepass vor, welchen er, laut seinen Angaben, vor fünf Jahren in Wien gekauft habe. Außerdem sagte er zu den Beamten, dass er bereits seit 20 Jahren illegal in Österreich sei. Auch in Dietach erwischten die Beamten einen chinesischen Staatsbürger.

Der 40-Jährige wies sich mit einem slowakischen Reisepasse eines Landsmannes aus. Beide wurden festgenommen.