Mit­glie­der­ver­sam­mlung der Freiw. Feu­er­wehr Wacht­berg

BEHAMBERG. Kommandant Alexander Madler konnte dazu viele Mitglieder sowie Bürgermeister Karl Stegh, Vizebürgermeister Manfred Zeitlhofer und von der Feuerwehr Behamberg den Kommandanten Josef Hirtenlehner begrüßen. Nach der Begrüßung und dem Totengedenken gab es die ...

Berichte des Kassiers, der Sachbearbeiter, der Gruppenkommandanten und des Kommandanten mit einem Rückblick auf 2019. Ein gelungener Start der Kinderfeuerwehr und der Besuch der Partnerfeuerwehr Laterns waren nur einige wenige Highlights aus dem Jahr 2019.



Im letzten Jahr gab es 3 Brandeinsätze mit 48 Personen und 90 Stunden, 16 technische Einsätze mit 141 Personen und 93 Stunden und 4 Brandsicherheitswachen von 27 Personen und 235 Stunden. Es waren 24 Einsätze von insgesamt 230 Personen und 425 Stunden. 2019 gab es 26 Übungen mit insgesamt 254 Personen und 576 Stunden. Es waren 1 Atemschutzübung, 2 Branddienstübungen, 1 FDM – Übung, 2 Funkübung, 8 Gesamtübungen, 2 Gruppenübungen, 5 Kraftfahrübung, 1 Schulung, 1 Wasserdienstübung und 2 technische Übungen.



Für insgesamt 193 Tätigkeiten wurden 4611 Stunden von 945 Personen geleistet. Im gesamten wurden 5736 freiwillige Stunden von 1446 Feuerwehrleuten im Jahr 2019 geleistet.



Angelobung Beförderungen & Ehrungen

Es wurde Jürgen Mayer zum aktiven Feuerwehrdienst angelobt. FM Richard Wallner wurde zum Oberfeuerwehrmann, FM Lisa Reitbauer zum Sachbearbeiter und LM Hannes Großauer zum Hauptlöschmeister befördert. Josef Grillnberger wurde für 50 jährige Tätigkeiten und Markus Schönangerer für 25 jährige Tätigkeiten nachträglich geehrt. Der Kommandant bedankte sich für die gute Zusammenarbeit bei seinen Mitarbeitern im Kommando. Er bedankte sich abschließend auch noch bei den Vertretern der Gemeinde für die laufenden Unterstützungen, beim Kommandant der Feuerwehr Behamberg für die gute Zusammenarbeit und bei allen Feuerwehrleuten für die vielen freiwilligen Einsatzstunden zum Wohle der Gemeindebürger bzw. der Gemeinde Behamberg.



Der Kommandant Alexander Madler machte eine Vorschau für das Jahr 2019 und er gab einige Fixtermine bekannt. Kdt. Stv. BI Christian Leitner unterstützte den Kommandanten beim Ablauf der Versammlung. Bürgermeister Karl Stegh gratulierte dem Kommando für die perfekten Arbeiten und wies in seiner Rede auf die Wichtigkeit der Feuerwehren hin und bedankte sich ebenfalls für die gute Zusammenarbeit und für die vielen Leistungen und Einsätze zum Wohle der Behamberger Gemeindebürger.



Der Vertreter der Feuerwehr Behamberg Kdt. Josef Hirtenlehner bedankte sich in seinen Grußworten bei den Kameraden der Feuerwehr Wachtberg für die gute Zusammenarbeit. Er wies auf die gegenseitige Unterstützung der Feuerwehren bei der Ausbildung der Jugend, bei Einsätzen, Übungen und Schulungen hin. 72 Mitglieder zählt derzeit die Feuerwehr Wachtberg. Davon sind 61 im Aktivstand, 1 in der Feuerwehrjugend und 10 Reservisten.