Rückwärts nieder­gefah­ren: 72-jährige Frau bei Unfall getötet

LINZ-LAND. Ein 40-jähriger bosnischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Linz-Land belieferte am 23. Jän. gegen 10:30 Uhr in der Harterfeldstraße in Leonding eine Kundschaft. Nach der Zustellung lenkte er seinen Kleintransporter ...

von einer Feuerwehrzufahrt einige Meter zurück. Dabei stieß er eine 72-jährige Fußgängerin aus dem Bezirk Linz-Land nieder und schleifte sie einige Meter mit. Der 40-Jährige wurde erst durch das Hupen eines anderen Verkehrsteilnehmers auf das Unfallgeschehen aufmerksam gemacht, woraufhin er seinen Kleintransporter anhielt.

Helfer des Roten Kreuzes führten bei der 72-Jährigen Reanimationsversuche durch, der verständigte Notarzt konnte aber nur mehr den Tod der Frau feststellen.