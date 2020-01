Newsblog

Mitgliederversammlung 2020 der FF Behamberg

BEHAMBERG. Die Mitgliederversammlung der Feuerwehr Behamberg fand vor kurzen in der Mehrzweckhalle Behamberg start. Auch heuer konnten BR Josef Hirtenlehner wieder zahlreiche ...



Ehrengäste und Ehrenmitglieder begrüßen. Allen voran Bürgermeister Mag. Karl Josef Stegh,

Vizebürgermeister Manfred Zeitlhofer und Kommandant der Feuerwehr Wachtberg OBI Alexander Madler.



Es folgten die Berichte der Verwaltung, der Fachchargen und Sachbearbeiter. Auch Kommandant

Hirtenlehner blickte in seinem Bericht nochmals auf das vergangene Jahr zurück und gab sogleich

einen Ausblick auf das kommende Jahr 2020.

Der Feuerwehrhausumbau konnte im letzten Jahr abgeschlossen werden und wir dürfen eine

positive Bilanz ziehen. Vielen Dank hier auch an die Gemeinde Behamberg für die finanzielle

Unterstützung!



Positiv zu erwähnen war auch die Jugendarbeit: Es konnten wieder 5 Jugendliche in die

Feuerwehrjugend aufgenommen werden, das ergibt einen Stand von 22 Jugendmitgliedern. Ein

altgedientes Jugendfeuerwehrmitglied konnte sogleich in den Aktivstand überstellt werden.

Es folgten die Grußworte unseres Bürgermeisters und Vizebürgermeisters. Auch OBI Alexander

Madler überbrachte die besten Wünsche und einen Ausblick seitens der Feuerwehr Wachtberg und

lobte die vorbildliche Zusammenarbeit der beiden Ortsfeuerwehren.