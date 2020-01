Newsblog

Voll­ver­sam­mlung der Feu­er­wehr Pfarr­kir­chen

PFARRKIRCHEN. Am Freitag den 24.Jänner wurde das Jahr 2019 nochmals von der FF Pfarrkirchen zur Schau gestellt. Nach den Schneeeinsätzen und Feuerwehrball im Jänner startete das Jahr voll durch. Nach der Abnahme für das Branddienstleistungsabzeichen von drei Gruppen ...

(erstmals in OÖ mit Logistikfahrzeug), wurden auch viele Klein Einsätze bewältigt. Mit 10 Brand und 59 Technischen Einsätzen wurde das Jahr 2019 abgeschlossen. Für die Ausbildung, Kurse an der Feuerwehrschule oder in der Feuerwehr wurden 1.214 Stunden und für Leistungsabzeichen mit deren Vorbereitung stolze 2491 Stunden aufgebracht.



Nach der Umstellung Ende des Jahres auf Digitalfunk wurde der Gemeinde und dem Land OÖ gedankt und Angelobungen, Beförderungen, Auszeichnungen durch den Kommandanten und Bürgermeisterin durchgeführt. Die Ehrengäste bedankten sich für die Einsatzbereitschaft und das Engagement der Kammeraden, denn für das neue Jahr stehen schon wieder neue Projekte und Ausbildungen in den Startlöchern. Fotos: FF Pfarrkirchen