Amtsarzt: 85-Jähriger der in Fassade fuhr war fahruntauglich

STEYR. Dem 85-jährigen Pensionisten aus Steyr, der am Dienstag (28. Jän.) im Stadtteil Ennsleite mit seinem Pkw rückwärts in die Auslage eines Bürogebäudes gekracht ist, wurde vom Amtsarzt Fahruntauglichkeit adjustiert ...

Am Dienstag, 28. Jänner, gegen 11:20 Uhr parkte ein 85-jähriger Pensionist aus Steyr mit seinem Pkw vom Parkplatz einer Apotheke in Steyrer Stadtteil Ennsleite rückwärts aus. Laut seinen Angaben blieb er mit dem rechten Fuß am Gaspedal hängen, wodurch ihm der Schuh ausgezogen wurde. Anschließend fuhr in einem Halbkreis über Fahrbahn und Gehsteig in die Glasfassade des angrenzenden Bürogebäudes, wo er im Inneren eines Büros zum Stillstand kam.

Eine im Büro auf ihrem Arbeitsplatz sitzende 32-jährige Frau aus Steyr von Pkw angefahren und kam unter ihrem Schreibtisch im Büro zum Liegen. Sie erlitt durch die zerborstenen Scherben der Heckscheibe des Fahrzeuges Schnittverletzungen und wurde ins Phyrn Eisenwurzen Klinikum Steyr eingeliefert. Die Glasfassade und das Büro wurden schwer beschädigt.

Die anschließende amtsärztliche Untersuchung beim 85-Jährigen ergab die Fahruntauglichkeit. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.