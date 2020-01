Newsblog

Kleine Feuerwehr ganz groß

TERNBERG. Die Feuerwehr Schattleiten hielt am 25. Jänner 2020 ihre Vollversammlung ab. Als Ehrengäste konnte Kommandant Herbert Schwödiauer den Bürgermeister der Marktgemeinde Ternberg Leopold Steindler und seinen Stellvertreter und FF Kamerad Jürgen Felberbauer ...

sowie Abschnittsfeuerwehrkommandant Martin Scharrer und Vorrübergehender Pflichtbereichskommandant von Ternberg Moser Georg begrüßen. Der Rückblick auf 2019 zeigte anhand der Tätigkeitsberichte der Funktionäre eine sehr aktive Feuerwehr: 7454 Stunden wurden von den Mitgliedern für Einsätze, Übungen, Lehrgänge, Bewerbe und Veranstaltungen und besonders für die 2-tägige 100 Jahrfeier mit Nasslöschbewerb ehrenamtlich erbracht.



Von den Florianis wurden 20 Einsätze, davon 3 Brand Einsätze 2019 gemeistert. Besonders die 2 Tage bei den Assistenzeinsätzen in Rosenau am Hengstpass und in Altenmarkt bei Fa. Georg Fischer zu den Schneeschaufeln im Jänner hatten es in sich. Ein besonderes Highlight war sicher das ein Mädchen der Feuerwehrjugend Schattleiten gemeinsam mit der Mädchenjugendgruppe Mitteregg-Haagen/Sand bei der Weltmeisterschaft 2019 in der Schweiz dabei war und den 4. Platz erreichten.



Neben der aufwendigen 2-tägigen 100 Jahr Feier und dem Nasslöschbewerb wurden zahlreiche Lehrgänge und Leistungsabzeichen wie, Branddienstleistungsprüfung in Bronze, fünf erfolgreiche Teilnehmer beim Atemschutzleistungsabzeichen in Gold, und erstmals in der Geschichte der FF Schattleiten haben 3 Jugendliche das Jugendleistungsabzeichen in Gold absolviert. LM Sebastian Burghuber und LM Stefan Steininger wurden bei der Vollversammlung mit der Bezirksmedaille Stufe 3 ausgezeichnet.