Sprech­stun­den für so­zi­ale An­lie­gen

STYR. Im SPÖ-Bezirksbüro finden Sprechstunden für soziale Anliegen und mit der Mietervereinigung statt. Die nächste Sozial-Beratung gibt es am Mittwoch, 12. Februar, von 15.30 bis 16.30 Uhr. Dr. Andreas Bernögger von der Mietervereinigung steht am Donnerstag, 6. Februar, ab 16.30 Uhr für ...

Fragen zur Verfügung.



Hildegard Wögerer gilt als Fachfrau für sozialrechtliche Fragen von Pflegegeld über Lohnsteuer bis zu möglichen Gebührenbefreiungen. Die Sprechstunden finden in Kooperation von SPÖ und Pensionistenverband statt.



Zum Vormerken fürs erste Halbjahr 2020:

Termine „Soziales“, jeweils Mittwoch, 15.30 Uhr: 12. Februar, 4. März, 8. April, 6. Mai. Anmeldungen

sind erbeten bei: Heinz Demmelmayr, er ist Vorsitzender des Pensionistenverbandes, Tel. 0664

3116056.



Hildegard Wögerer ist ehrenamtlich im Einsatz.



Die Mietervereinigung ist an folgenden Donnerstagen in Steyr, jeweils 16.30 Uhr: 6. und 20. Februar,

5. und 19. März, 2., 16. und 30 April, 14. und 28. Mai sowie 25. Juni. Eine Anmeldung ist nicht

erforderlich.



Die Sprechstunden finden bei der SPÖ in Steyr statt, Leopold-Werndl-Straße 10.