Newsblog

53-jähriger Steyrer wegen Brandstiftung festgenommen

STEYR. Am 27. Jän. wurde die FF Steyr zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Steyr gerufen (e-steyr berichtete). Heute (30. Jän.) konnte die Polizei einen 53-jährigen Steyrer ausforschen und wegen dringenden Tatverdacht festnehmen ...

Ein zunächst unbekannter Täter entzündete am 27. Jänner gegen 22:25 Uhr in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in Steyr Regale und Aktenordner, wodurch ein Brand mit starker Rauchentwicklung entstand. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden.

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen und Vernehmungen des Kriminalreferates Steyr sowie mehrerer Streifen konnte ein 53-jähriger Mann aus Steyr als Tatverdächtiger ausgeforscht und festgenommen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Steyr wird der Mann noch heute in die Justizanstalt Garsten eingeliefert.

Brand in Mehr­parteienhaus