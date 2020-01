Newsblog

Erste re­gi­o­nale Job­platt­form für Steyr­land

STEYR.„Besser hätte die Jobplattform für uns nicht starten können. Nach nur zwei Monaten können wir bereits über 3.000 Seitenaufrufe verzeichnen. Damit treffen wir

genau den aktuellen Trend. Die Bevölkerung sieht, dass es in unserer Region unterschiedlichste, ...



attraktive Arbeitsmöglichkeiten gibt, man für einen spannenden Job also nicht unzählige Kilometer

fahren muss - mit der Relevanz des Umweltschutzes eine wichtige Maßnahme“, erklärt Johannes

Behr-Kutsam, Sprecher der Initiative.

Auf der Jobplattform jobs.steyrland.at können Interessierte zum einen durch die Mitgliedsbetriebe

stöbern und zum anderen nach einzelnen Orten im Bezirk filtern. So kann man sich erkundigen,

welche Stellenausschreibungen es in der unmittelbaren Umgebung gibt und welche Betriebe Teil

der Initiative steyrland – wir rocken die region! sind.

Arbeiten in der Region spart Zeit und Geld und fördert Gemeinschaft.

„Unsere Mitglieder leisten einen wertvollen Beitrag zur Stärkung unseres Lebensraumes und

stehen für Innovation, Handschlagqualität, Zusammenhalt, Sicherheit und Heimat. Diese Werte

möchten wir gemeinsam vermitteln“, erklärt Alois Gruber, stellvertretender Sprecher der Initiative.

„Es hat viele Vorteile, in der Region zu arbeiten“, weiß auch Judith Ringer, Obfrau der WKO Steyr-

Land. „Neben einem kurzen Anreiseweg, welcher Kosten spart, ist vor allem die Zeitersparnis ein

wesentlicher Vorteil. Jugendliche, die ein Arbeitsverhältnis in der Nähe ihres Wohnorts eingehen,

haben die Möglichkeit bereits in jungen Jahren ein Netzwerk in ihrer unmittelbaren Umgebung zu

schaffen.“ „Auch die Teilnahme an ortsspezifischen Vereinsaktivitäten trägt dazu bei. Es ist also

nicht nur für die Arbeitenden an sich ein großer Vorteil, sondern stärkt gleichzeitig die Vereine und

Aktivitäten im jeweiligen Ort“, ergänzt Kutsam.

Top-Arbeitgeber der Region erkunden unter: https://jobs.steyrland.at/