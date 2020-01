Newsblog

Handys im Wert von 100.000 Euro gestohlen: Verdächtige der StA. Steyr angezeigt

KREMSMÜNSTER. Polizisten aus Kremsmünster ermittelten seit August 2019 wegen des Diebstahles von 56 hochwertigen Mobiltelefonen, welche in einer Zustellbasis in Ried im Traunkreis samt den zugehörigen Transportkisten gestohlen wurden ...

Da die Lieferkette nicht lückenlos nachvollzogen werden konnte, war nicht auszuschließen, dass die für den Handel bestimmten Smartphones von einem Zusteller entwendet wurden. Im Verlauf des Spätsommers 2019 wurden dann erneut 52 Smartphones gestohlen. Im September 2019 wurden die entwendeten Transportkisten in einer Autowerkstatt in Linz ohne Inhalt aufgefunden.

In weiterer Folge konnten ein 30-jähriger Linzer und ein 43-jähriger georgischer Staatsangehöriger aus Linz als dringend tatverdächtig ausgeforscht werden. Der 43-Jährige war als Zusteller für die Zustellbasis tätig, in der die Geräte entwendet wurden. Beide bestreiten jeglichen Tatzusammenhang, wobei der 30-Jährige zumindest einräumte, davon gewusst zu haben, dass in der Werkstatt Diebesgut umverteilt wurde. Er wurde auch von einem Zeugen zweifelsfrei als Verkäufer eines Mobiltelefons identifiziert.

Der Gesamtschaden beträgt etwa 50.000 Euro, der Verkaufswert der gestohlenen Mobiltelefone etwa 100.000 Euro. Die Beschuldigten wurden der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt.