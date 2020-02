Newsblog

Oö. Landes-Feuer­wehr­ver­band Jahres­bilanz 2019

STEYR/OÖ. Oberösterreichs Feuerwehren ziehen Bilanz über das Einsatzjahr 2019: Die Gesamtanzahl der Einsätze ist leicht gesunken, die Komplexität der Aufgaben nimmt jedoch stetig zu und erfordert von den Mitgliedern immer mehr Engagement. 6,88 Millionen Arbeitsstunden

waren es 2019, die von den mehr als 94.000 Feuerwehrmitgliedern fast ausschließlich auf freiwilliger Basis geleistet wurden.



Zunehmend komplexere Einsätze

Die Gesamteinsätze im Jahr 2019 sind zwar im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken - von 62.434

auf 58.952 - die Schwere der Einsätze forderte jedoch ihren Tribut und damit ein Plus von 35.775

Einsatzstunden. Dies zeigt deutlich, dass die Komplexität der Einsätze zunimmt. Die Bewältigung ist

vielfach kein einfaches Herangehen und braucht ein hohes Maß an Wissen und Kompetenz sowie

einen verstärken Ausbildungs- und Übungsaufwand. Die Brandmelder-Alarmierungen stiegen um 104

auf 1.855 an. Hier machen sich die Investitionen in den vorbeugenden Brandschutz bemerkbar.

Tor zur Sicherheit: Landeswarnzentrale alarmierte 13.683 Mal

Genau 13.683 Alarmierungen führte die Landeswarnzentrale 2019 durch, das bedeutet eine

Zunahme von 14,7% im Vergleich zum Vorjahr. Speziell bei den technischen Alarmierungen gab es

einen neuen Höchststand: Diese stiegen 2019 auf 5.364 - ein Plus von 1.592 Alarmierungen. Die

starke Zunahme lässt sich auf die vermehrten Schneedruckeinsätze im Januar zurückführen. Ebenfalls

wurden im abgelaufenen Jahr 3.047 Brandalarme durch die Disponenten ausgelöst – ein Plus von 155

im Vergleich zu 2018.



6,88 Millionen ehrenamtliche Arbeitsstunden

Die Leistung der oberösterreichischen Feuerwehren geht weit über die reine Schadensabwehr und

Schadensbekämpfung sowie Hilfestellung im Unglücksfall hinaus. Das flächendeckende

Feuerwehrwesen ist eine tragende Säule unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens und ist wie

keine andere Organisation getragen von einem ganz besonderen Geist der Hilfsbereitschaft und des

Zusammenhalts. Für die Feuerwehren gilt ständige Einsatzbereitschaft 24 Stunden am Tag, 7 Tage in

der Woche und an 365 Tagen im Jahr. 2019 haben die Feuerwehrmitglieder 6,88 Mio. ehrenamtliche

Stunden für die Hilfe am Nächsten geleistet.



Stundenaufwände OÖ Feuerwehren 2019

Mitglieder – das starke Rückgrat der Feuerwehr: 94.233 Menschen arbeiten für Menschen

Ein erfreuliches Plus bei der Mitgliederentwicklung gab es 2019: Mehr als 94.233 Freiwillige stellen

sich in Oberösterreich hochengagiert und ehrenamtlich in den Dienst der Allgemeinheit. Besonders

positiv hat sich das Herabsetzen des Zugangsalters von 10 auf 8 Jahre ausgewirkt: 3.208 Neuzugänge

gab es 2019 bei der Feuerwehrjugend – ein Plus von 37,5% im Vergleich zum Vorjahr. Ebenfalls im

Steigen ist der Anteil der Mädchen und Frauen in Oberösterreichs Feuerwehren: Der Mitgliederstand

konnte 2019 um 701 neue Mitglieder auf 7.345 erhöht werden.



Feuerwehrwahljahr 2019: Robert Mayer und Michael Hutterer als neues Führungsduo

Die Wahl des Landes-Feuerwehrkommandanten und seines Stellvertreters ist am 29. Mai 2019 in Linz

über die Bühne gegangen. Robert Mayer wurde mit 62:2 Stimmen zum neuen Chef gewählt und löste

damit Dr. Wolfgang Kronsteiner ab, der 10 Jahre lang das Bild des Oö. Landes-Feueswehrverbandes

geprägt hat. Michael Hutterer setzte sich gleich im ersten Wahlgang mit 48 Stimmen durch.



150 Jahre Oö. Landes-Feuerwehrverband

2019 war ein Jubiläumsjahr: Der Landes-Feuerwehrverband feierte heuer seinen 150-jährigen

Bestand, die Landes-Feuerwehrschule wurde als die älteste derartige Schule Österreichs 90 Jahre alt.

Unter dem Motto „Renoviert wie neu“ wurden die Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestand des Oö.

Landes-Feuerwehrverbandes im Lehrsaal 1, dem Herzstück des generalsanierten

Kommandogebäudes in Linz, eingeläutet. An der Eröffnungszeremonie nahm eine Reihe geladener

Gäste aus Wirtschaft und Politik teil, darunter der Präsident des Österreichischen

Bundesfeuerwehrverbandes Albert Kern, Landesrat KommR Elmar Podgorschek und KommR Dr.

Dieter Siegel von der Firma Rosenbauer.

Der wohl spektakulärste Akt ging am Nachmittag des 3. Mai 2019 in Anwesenheit von LH Mag.

Thomas Stelzer beim Landhaus in Linz über die Bühne: Ausgehend vom Gelände des Landes-

Feuerwehrverbandes und dem Einzug über den Linzer Hauptplatz erfolgte der Einmarsch von acht

Zügen in den Seitenstraßen, jeweils in Begleitung einer Feuerwehrmusikkapelle. In der wunderbaren

Kulisse des Innenhofes des Stifts St. Florian, im Beisein von Fahnenabordnungen aus ganz OÖ,

wurden am 4. Mai -stellvertretend für alle Neuanzugelobenden in Oberösterreich -

Jungfeuerwehrmitglieder und Aktive angelobt. Im Rahmen dieses Festakts wurde erstmals auch eine

Feuerwehrfahne für den Landesfeuerwehrverband gesegnet. Als Patinnen konnten die Ehefrau des

Landeshauptmannes, Fr. Bettina Stelzer-Wögerer, sowie die Ehefrau des damaligen

Sicherheitslandesrates, Angelika Podgorschek, gewonnen werden.



Kommunikation und Alarmierung – zentrale Anforderungen

BOS Digitalfunk: Ausbau schreitet zügig voran

Der Ausbau des Digitalfunksystems ist 2019 planmäßig vorangeschritten. Die Beseitigung von

Funklöchern in Kombination mit der Unterdrückung von Nebengeräuschen wie Motorenlärm

erleichtern die Abwicklung der Einsätze. Nachdem das Land OÖ. die Kosten für die freiwilligen

Einsatzorganisationen übernommen hat, ist der vollständige Umstieg vom alten Analogsystem auf

das Digitalfunksystem nun in einem sehr kurzen Zeitraum möglich. Nach ausführlichen Tests wurde

beschlossen, auch das Notfunksystem mittels Digitalfunkgeräten im sogenannten Direktmodus zu

realisieren. In dieser Betriebsart wird keine Infrastruktur benötigt, die Geräte funken von Gerät zu

Gerät. Auch beim großen Stromausfall - dem Blackout - kann man dadurch noch funken. Diese

Lösung ist deutlich wirtschaftlicher, wesentlich einfacher und die Einsatzkräfte arbeiten auch in

diesen Ausnahmefällen mit den gewohnten Geräten.

Leitstellenverbund garantiert Ausfallssicherheit in der Notrufannahme

Nachdem drei Notrufzentralen technisch und organisatorisch zu einem Verbund

zusammengeschlossen wurden, ist man nun für die Zukunft gerüstet. Bereits jetzt zeigen sich die

wirtschaftlichen und technischen Vorteile. Unvorhergesehene Starklasten können nun schon in der

Anfangsphase umfassend bedient werden. Die Anbindung der Leitstellentechnik an das neue

Digitalfunksystem konnte im Verbund auf hohem technischem Niveau und kostengünstig realisiert

werden. Die sehr große Leistungsfähigkeit bei Einlangen sehr hoher Anzahl von Notrufen wie bei

Elementarereignissen und eine wesentliche Erhöhung der Ausfallsicherheit durch die geografische

Verteilung auf mehrere Standorte sind weitere erzielte Verbesserungen. Bereits weitgehend

abgeschlossen ist auch die Einbindung des Digitalfunks und die Möglichkeit der Standortbestimmung

von Handys, die einen Notruf absetzen. In Vorbereitungen ist die Annahme der automatischen

Notrufe verunglückter Fahrzeuge, der sogenannten eCall.



Organisatorische Weiterentwicklung

Digitaler Dienstausweis ersetzt Feuerwehrpa

Am 14. Februar 2019 beschloss die Oö. Landes-Feuerwehrleitung unter dem Vorsitz von Landes-

Feuerwehrkommandant LBD Dr. Wolfgang Kronsteiner die Einführung eines „Feuerwehr-

Diestausweises“. Im Herbst 2019 war es dann soweit: Die digitalen Dienstausweise lösten die alten

Feuerwehrpässe aus Papier ab. Eine Projektgruppe im Landes-Feuerwehrkommando hatte zuvor die

Grundlagen für die Einführung erarbeitet. Der Kartenkörper besteht aus dem neu entwickelten

Material „T4“ von AustriaCard und wird in Österreich unter anderem bereits seit Einführung der e-

card verwendet. In dem mehrschichtigen, miteinander laminierten Material ist ein Kontaktlos-Chip

integriert. Der Druck des Sicherheitsdesigns ist durch die oberste transparente Lage geschützt und

somit im Kartenkörper integriert.



4YOUCARD für Mitglieder der Feuerwehrjugend

Mit freundlicher Unterstützung durch das Land OÖ wurde die neue 4youCard Feuerwehr finanziert

und entwickelt. Die neuen Feuerwehr-Jugendausweise, die in Kooperation mit dem Verein 4yougend

entstanden sind, bringen zahlreiche Vorteile und Vergünstigungen mit sich.

Vergünstigungen bei Partnern und Events

4 Mal jährlich das Jugendmagazin Mag4You für alle ab 12 Jahren

App4you mit der digitalen 4youCard Feuerwehr inklusive der bereits erreichten Leistungsabzeichen

(FjLA, Wissenstest, Erprobungen)

Weist als Feuerwehrjugendmitglied einer Oö. Feuerwehr aus

Kostenlos für die Feuerwehren (Finanziert durch Land OÖ und den Oö. LFV)

Amtlicher Lichtbildausweis in Oberösterreich

Die 4youCard Feuerwehr wird in zwei Versionen verfügbar sein:

4youCard Feuerwehr (für 12 – 16-jährige)

4youCard Junior Feuerwehr (für 8 – 12-jährige)

Feuerwehrjugend neu ab 8 Jahren

Mit Beschluss der Landes-Feuerwehrleitung vom November 2018 wurde die Möglichkeit geschaffen,

Mitglieder in die Feuerwehrjugend bereits ab dem 8. Lebensjahr aufzunehmen bzw. ab dem 9.

Lebensjahr an Leistungsbewerben teilzunehmen. Damit ist Oberösterreich national Vorreiter. Diese

Maßnahme hat sich 2019 bei den Mitgliederzahlen bereits stark ausgewirkt: 853 Jugendliche

zwischen 8 und 10 Jahren haben sich 2019 der Feuerwehrjugend angeschlossen.



GEMEINSAM.SICHER.FEUERWEHR: TOP 3 – Projekt in der EU

Die Bildungsinitiative des Landes-Feuerwehrverbandes Oberösterreich, die vom Österreichischen

Bundesfeuerwehrverband in ganz Österreich ausgerollt wurde, hat auch in Europa überzeugt: Beim

European Fire Safety Award am 18. November 2019 wurde das Projekt im EU Parlament in Brüssel als

eines der drei besten Europas ausgezeichnet. Mit der Initiative Gemeinsam.Sicher.Feuerwehr leisten

die österreichischen Feuerwehren einen wichtigen Beitrag zur Brand- und

Katastrophenschutzerziehung in Kindergärten und Schulen.



Gemeinsam.Sicher.Feuerwehr Top 3 Projekt in der EU

Rahmenbedingungen für die Aufgaben der Zukunft

Gefahrenabwehr- und Entwicklungsplanung 2019 auf Hochtouren

Jede Gemeinde ist verpflichtet, die Gefahrenlage und künftige sicherheitsrelevante Entwicklung zu

erheben, zu analysieren und zur Grundlage ihrer Entwicklungsplanung zu machen. Ein

standardisiertes Verfahren, unterstützt durch den Landes-Feuerwehrinspektor, liefert die

Entscheidungsgrundlagen und hilft bei der Bewertung. Die Gefahrenabwehr- und

Entwicklungsplanung (GEP) schätzt künftige Entwicklungen ab und setzt sie mit den Möglichkeiten

und der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr in Beziehung. Sie zeigt auf, was vorbeugend zu tun ist, um

abwehrend noch erfolgreich sein zu können. Sie macht Verantwortungen sichtbar und lädt zum

Mitwirken ein. Nach dem Startschuss der GEP im Februar 2017 wurde bereits bei 400 Gemeinden

Oberösterreichs das sogenannte GEP-Gespräch abgehalten. Die Gespräche in den verbleibenden 38

Gemeinden werden in den ersten Monaten des Jahres 2020 erfolgen.



Bildungsmanagement

Die Vielfalt an neuen Herausforderungen im Einsatzbereich, zahlreiche Veränderungen der

Rahmenbedingungen für unsere Mitglieder und auch der gesellschaftlichen Wandel lösen dringende

Anpassungen in der Bildungslandschaft des Feuerwehrwesen aus. In diesem Bereich werden aktuell

notwendige Neuausrichtungen sowie Weichenstellungen erarbeitet und schrittweise umgesetzt.

Besonderen Fokus legen wir derzeit auf Bedarfsorientierung, Zielgruppenorientierung und

Kompetenzorientierung. Das Thema „Ausbildungsplanung versus Personalplanung“ wird ein Gebot

der Stunde. Feuerwehr ist bei aller notwendigen Digitalisierung Handwerk und braucht von Beginn

auch an einen Schwerpunkt in der Ausbildung der Feuerwehrmitglieder - das bietet aber auch viele

Chancen im digitalen Zeitalter.



Katastrophenschutz

Wir sind Katastrophenschützer Nr. 1 in Österreich. Die notwendige Auseinandersetzung mit den

neuen Gefahren und Dimensionen der Einsatzbereiche rund um Naturgewalten oder technische

Störfälle (z.B. Mangellagen) brauchen auch eine Anpassung bei Stützpunktsystem, Ausbildung,

technisch- taktischen und organisatorischen Maßnahmen im Katastrophenschutz. Erste Schritte

wurden bereits eingeleitet und umgesetzt, weitere folgen sukzessive in den nächsten Jahren. Die

Adaption des Lehrsaal 1 als Hightech-Stabsraum für die Technische Einsatzleitung auf Landesebene,

die Einführung eines umfassenden Logistiksystems und Anpassungen der Richtlinien für den

Katastrophenschutz sind nur einige Beispiele. In der Zusammenwirkung aller Ebenen im

Feuerwehrwesen - vom neuen Einsatzleitsystems der Landeswarnzentrale bis zur Feuerwehr -

entsteht eine neue Form der digitalen Einsatzführungsunterstützung.



Unverzichtbare und unbezahlbare Stütze unserer Heimat

„Unsere Feuerwehren sind mit ihren ehrenamtlichen Mitgliedern immer zur Stelle, wenn es darauf

ankommt, anderen in Notsituationen zu helfen. 365 Tage im Jahr, zu jeder Tageszeit und zu jeder

Witterung. Sie sind eine unverzichtbare und unbezahlbare Stütze zur Sicherheit unserer Heimat.

Unsere freiwilligen Feuerwehren haben in unserer Bevölkerung einen großen Stellenwert.

Es muss uns jedoch allen bewusst sein, dass dieses ehrenamtliche System keine

Selbstverständlichkeit ist. Was die Feuerwehren leisten ist wirklich bewundernswert und verdient

größten Respekt. Die letzten großen Ereignisse haben uns gezeigt, dass der schmale Grat zwischen

Verfügbarkeit der Einsatzkräfte und beruflichen Verpflichtungen der Mitglieder immer wieder eine

Herausforderung darstellt.



Die neuen Regelungen für Entgeltfortzahlungen bei Großschadensereignissen werden zumindest eine

gewisse Verfügbarkeit für die Zukunft sicherstellen. Dennoch gilt es, zukünftig auch die

Herausforderungen der Verfügbarkeit bei den Einsätzen untertags weiterhin gut zu bewältigen. Es

gibt bereits schon viele Unternehmen, die es ihren Mitarbeitern erlauben, ihren Arbeitsplatz für

Einsätze zu verlassen, ihnen gilt für dieses vorbildhafte Verhalten mein Dank. Unser Ziel muss es

jedoch sein, für die alltäglichen Einsätze weiterhin einen Kompromiss zu finden, mit dem die

Bedürfnisse und Notwendigkeiten beider Seiten abgedeckt werden", betont der für das

Feuerwehrwesen in Oberösterreich zuständige Landesrat KommR Ing. Wolfgang Klinger.