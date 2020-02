Newsblog

1075 Ein­satz­stun­den für die FF Schweins­egg-Ze­het­ner 2019

TERNBERG. Am 1. Februar 2020 fand die alljährliche Vollversammlung der FF Schweinsegg-Zehetner im Rieglergut statt. 103 Mitglieder der Feuerwehr, sowie einige Ehrengäste, unter anderem der Bürgermeister von Ternberg Leopold Steindler, der Bürgermeister von Steinbach/Steyr Christian ...

Dörfel, der Vizebürgermeister von Ternberg Jürgen Felberbauer, Bezirksfeuerwehrkommandant

Steyr-Land OBR Wolfgang Mayr, Bezirksfeuerwehrkommandant Kirchdorf OBR Helmut Berc,

Abschnittsfeuerwehrkommandant BR Martin Scharrer, Postenkommandant-Stellvertreter Mayr

Norbert, Rotes Kreuz Ortsstellenleiterin von Ternberg Hermann Aschauer und Rotes Kreuz

Ortsstellenleiterin von Grünburg Maria Köberl folgten der Einladung.

Rückblick 2019 :

Im vergangenen Jahr wurden wieder zahlreiche Lehrgänge, Übungen u. Schulungen besucht, somit

konnte die Schlagkraft unserer Feuerwehr wieder weiter erhöht werden. Laut Übungsplan wurden

zusammengefasst 38 theoretische und Praktische Schulungen sowie Einsatzübungen durchgeführt.

Im abgelaufenen Jahr konnten wir 59 Lehrgangsteilnahmen verzeichnen. Es nahmen 32 Kameraden

an 24 verschiedenen Lehrgängen an der LFS in Linz und im Bezirk Steyr-Land teil.

37 Mal wurde die Feuerwehr Schweinsegg Zehetner im vergangenen Jahr zu diversen

Einsätzenalarmiert, darunter 5 Brand- und 32 technische Einsätze!Angefangen von zahlreichen

Lotsendiensten, Brandeinsätzen, Fahrzeugbergungen, Pumparbeiten,Entfernen von Wespennestern,

über Personensuchen, Aufräumarbeiten bei Verkehrsunfällen, Bindenvon Ölspuren, hin zu den F-Kat

Einsätzen in Rosenau am Hengstpass und Altenmarkt wurden wir als Einsatzkräfte durchaus

gefordert.

2019 konnten wir insgesamt 1075 Einsatzstunden für uns verbuchen.

Im Zuge der Vollversammlung wurden außerdem einige Kameraden aufgenommen, befördert, geehrt

und ernannt:



Neuaufnahmen als Jungfeuerwehrmänner:

Habichler David, Hubauer Julian, Reitner Thomas, Welser Tobias

Angelobungen:

Kogler Kilian, Moser Jakob, Ramskogler Patrick, Rosensteiner Thomas

Beförderungen:

Auer Daniel zum HFM

Baumschlager Michael zum OLM

Dämon Alexander zum HFM

Finner Christian zum HLM

Gradauer-Frech Andreas zum LM

Hirsch Alfred zum OLM

Kogler Kilian zum FM

Moser Florian zum OFM

Ramskogler Patrick zum FM

Riedl Pascal zum LM



Ernennungen:

Dämon Wolfgang zum Atemschutzwart Stv.

Reitner Patrik zum Verantwortlichen für EDV und Öffentlichkeitsarbeit



Ehrungen

25 jährige Feuerwehr Dienstmedaille:

Mitterhuber Christian

50 jährige Feuerwehr Dienstmedaille:

Hubauer Hermann

Feuerwehr Verdienstmedaille des Bezirkes Steyr- Land in BRONZE:

Buchberger Fabian

Burghuber Daniel

Rosensteiner Andreas jun.

Florian Medaille in Bronze Stufe 3:

Moser Franz sen.

Fotos: FF Schweinsegg