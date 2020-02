Newsblog

Sturm­tief er­for­der­te zahl­rei­che Ein­sätze

STEYR-LAND. Am 04. Februar 2020 wütete das Sturmtief „Petra“ und sorgte für zahlreiche Einsätze im Bezirk Steyr Land. Durch die enormen Windgeschwindigkeiten blockieren umgestürzte Bäume die Straßen, Dächer wurden abgedeckt und viele Haushalte waren ohne Strom ...



Nach den Sturmeinsätzen am Wochenende erreichte heute das Sturmtief seine Spitzen. Mit rund 120 km/h wehte der Wind durch den Bezirk Steyr-Land. Die Aufgaben der Feuerwehren bestanden darin, Verkehrswege freizumachen, Dachabdeckungen zu entfernen und Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. Glücklicherweise wurde bei den Sturmeinsätzen niemand verletzt.



In Etwa 80 Kameradinnen und Kameraden standen im Einsatz. In Oö waren es an die 500 Sturmeinsätze am 4. Feber 2020. Der für den 4. Februar 2020 angekündigte Sturm sorgte in weiten Teilen Oberösterreichs ab etwa 6 Uhr morgens für zahlreiche Feuerwehreinsätze. Bis 10.00 Uhr vormittags waren es knapp 500. Der eine Kaltfront begleitende Sturm zog über das Innviertel aus Deutschland herein und breitete sich auf fast alle Bezirke Oberösterreichs aus. Der Süden Oberösterreichs blieb bislang annähernd „verschont“.



Schadensfälle

Laut Oö. Landeswarnzentrale waren es primär umgestürzte Bäume auf Verkehrswege, Stromleitungen, Häuser und Fahrzeuge. Teilweise wurden auch Gegenstände auf Verkehrsflächen „verweht“. Nach derzeitigem Informationsstand wurde bis dato niemand verletzt.



Alarmierungen und Einsätze

Insgesamt sind in den letzten Stunden oberösterreichweit 138 Feuerwehren mit ca. 2000 Einsatzkräften zu 476 Einsätzen ausgerückt, um die verschiedensten Schadensfälle zu beheben. Lt. letzten Informationen der ZAMG ist ab sofort mit einer „Entspannung“ der Situation zu rechnen.