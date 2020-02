Newsblog

Unfälle auf Schnee­fahr­bahn: Total­sperre auf B139

LINZ-LAND. Am 5. Februar gegen 5:40 Uhr ereigneten sich auf der B139 zwischen Ritzlhof und Neuhofen an der Krems auf Höhe der so genannten Puchmairkurve zwei Verkehrsunfälle ...

Richtung Linz kam eine Lenkerin von der Fahrbahn ab, wurde aber nicht verletzt. Eine 20-Jährige aus Linz fuhr in die Gegenrichtung, kam ins Rutschen und prallte gegen einen Strommasten.

Sie wurde unbestimmten Grades verletzt und ins Ukh Linz eingeliefert. Die B139 war gut eine Stunde total gesperrt.