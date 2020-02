Newsblog

Rumäne in Steyr wegen EU-Haftbefehl festgenommen

STEYR. Aufgrund eines europäischen Haftbefehles wurden vom Landeskriminalamt gegen einen 30-jährigen rumänischen Staatsbürger aus Steyr Fahndungsermittlungen geführt ...

Der Mann konnte am 3. Februar 2020 gegen 21:10 Uhr bei einer Kontrolle eines Lokales in Steyr festgenommen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Steyr wurde der 30-Jährige in die JA Garsten eingeliefert.