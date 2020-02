Newsblog

Das Sturm­tief „Petra“ be­schäf­tig­te die Feu­er­wehr Steyr

STEYR. Für die Löschzüge 1 Innere Stadt, 4 Christkindl und den technischen Zug der Feuerwehr Steyr brachte das Sturmtief "Petra" am Montag 04. Februar ebenfalls eine ganze Menge Arbeit. Die Wettervorhersagen für den Montag ließen schon vermuten, dass der eine oder andere Einsatz für ...



die Ff Steyr anfallen wird. Neben den typischen Sturmeinsätzen mussten jedoch auch

lebensgefährliche und nicht alltägliche Notfälle von den Kameraden gemeistert werden.



08:21 Uhr: Sturmschaden in Unterhimmel (Löschzug 4 Christkindl)

Zum ersten Einsatz dieses Tages rückte der Löschzug 4 (Christkindl) nach Unterhimmel aus. Ein Baum

soll auf einer Straße liegen, leider gab es nur sehr ungenaue Angaben zum Einsatzort. Mit zwei

Fahrzeugen wurde der vermutete Bereich abgefahren, es konnte jedoch kein umgestürzter Baum

gefunden werden. Die Kameraden rückten daher nach ca. einer halben Stunde wieder ein.



08:59 Uhr: Eingedrückte Auslagenscheibe in Möbelhaus (Technischer Zug und Löschzug 4

Christkindl)

Gerade als das Löschfahrzeug des Löschzug Christkindl wieder in die Fahrzeughalle eingestellt wurde,

kam der nächste Alarm für den Technischen Zug der FF Steyr: In einem Möbelhaus wurde eine

Auslagenscheibe vom Sturm eingedrückt und drohte vollständig zu bersten. Dieser Einsatz konnte um

ca. 10 Uhr abgeschlossen werden.



11:01 Uhr: Brandmeldealarm City Point (Löschzug 1 Innere Stadt und Löschzug 4 Christkindl)

Der nächste Alarm galt den Löschzügen 1 (Innere Stadt) und 4. Bauarbeiten lösten die

Brandmeldeanlage im Einkaufszentrum aus. Die Ursache war schnell gefunden und damit konnte

auch dieser Einsatz wieder beendet werden.



14:19 Uhr: Tierrettung bei der Kruglwehr (Löschzug 4 Christkindl)

Am frühen Nachmittag wurde der Löschzug 4 abermals alarmiert, diesmal galt es bei einer

Tierrettung bei der Kruglwehr rasch zu handeln. Als beim Spazierengehen der Hund ins Wasser

gestürzt ist, hat sein Besitzer umgehend den Notruf gewählt. Wieder machten sich die Kameraden

auf den Weg nach Unterhimmel. Noch vor Eintreffen des Löschfahrzeugs konnte der Hund von

seinem Besitzer aus der kalten Steyr gezogen werden, für den Vierbeiner kam jedoch leider jede Hilfe

zu spät. Die Kameraden unterstützten den bestürzten Besitzer noch beim Abtransport.



14:37 Uhr: Aluminiumverkleidung einer Überführung droht abzustürzen (Löschzug 1 Innere Stadt

und Löschzug 4 Christkindl)

Der Löschzug 1 (Innere Stadt) wurde zu einer Bahnüberführung alarmiert, deren Alu-Verkleidung sich

durch den Sturm gelockert hat und auf eine viel befahrene Straße abzustürzen drohte. Gerade bei

der Rückfahrt von der Tierrettung wurde die Teleskopmastbühne des Löschzuges 4 zur Unterstützung

angefordert, um die Verkleidung schnell und sicher entfernen zu können.



14:57 Uhr: Chlorgas-Austritt in Keller (Technischer Zug und Löschzug 4 Christkindl)

Der letzte Alarm dieses Tages machte nochmals den Einsatz des Technischen Zuges notwendig. In

einem Keller kam es zu einem Chlorgas-Austritt. Chlorgas ist ein giftiges und reizendes Gas, welches

die Augen und Atemwege reizt. In höheren Konzentrationen können die Gewebeschädigungen sogar

bis zum Tod führen. Aus diesem Grund wurde vom Einsatzleiter umgehend ein Tanklöschfahrzeug zur

Verstärkung gerufen. Da der örtlich zuständige Löschzug 1 noch bei den Sturmeinsätzen gebunden war,

wurde erneut der Löschzug 4 angefordert. Im Feuerwehrhaus befanden sich noch Kameraden in

Bereitschaft, die mit Tank 4/1 sofort ausrücken konnten und den Technischen Zug unterstützten.