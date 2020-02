Newsblog

Mit dem Feu­er­wehr­auto von Steyr nach Al­ba­nien

STEYR/ALBANIEN. Das MAN Truck & Bus für die Feuerwehren immer was über hat, bewies man damit, dass ein VW-Crafter KRF der von der Betriebsfeuerwehr MAN ausgeschieden und von verschieden Firmen wieder auf Vordermann gebracht wurde und für die Freiwillige Feuerwehr Kavaja ...

(Albanien) gespendet wurde. Die Übergabe dieses Fahrzeugs und anderer Feuerwehrausrüstung wie Feuerwehrhelme, Stiefel, Schutzbekleidung, Rettungsgeräte, Feuerwehrpumpe, Schläuche, Spinde,

usw. alles Spenden von Firmen und Feuerwehren aus Steyr-Land und Grieskirchen, erfolgte im Rahmen eine kleinen Feier am 21.01.2020 in Kavaja.



Weiteres wurden Gespräche mit dem Bürgermeister von Kavaja über eine Feuerwehrhaus-Erweiterung der Feuerwehr Kaveja, und mit dem Präsidenten und dem Bürgermeister von Tirana über einen Bau einer Feuerwehrschule in Tirana geführt. Für die Ordination und Durchführung verantwortlich war Ehrenoberbrandrat Josef

Schwarzmannseder FF Grieskirchen. Weiders mit dabei waren Alois Rumpfhuber, Peter Neuwirth,

Alfred Zechmeister, Wolfgang Großruck alle aus Grieskirchen, Franz Eibl Fa.Gstöttl sowie in Vertretung der Betriebsfeuerwehr MAN Steyr Günther Krammer.



Danke für die Spenden: Fa. MAN Truck&Bus, Fa. Pöttinger, Fa. Gstöttl, Fa.Rosenbauer,Fa.Weber Hydraulik, Fa. Mössenböck, Fa. Theo u. Maier, Fa. Elektrik Humer, VW Lang, Ford Danner, Spedition Englmayer Zoll.



Den Feuerwehren Geiersberg, Eferding, Groß Weiffendorf, Gaspoltshofen, Schwanenstadt, Eschenau, Wallern, Bad Schallerbach, Unterstetten, Wolfern

Zur Fotogalerie