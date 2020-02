Newsblog

Töd­licher Un­fall mit Fah­rer­flucht

SIERNING. Das Unfallopfer, ein 84-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Steyr-Land, wollte am 6. Februar 2020 um 14 Uhr mit seinem Fahrrad vom Parkplatz des Imbissstands in Sierning, Steyrer Straße 37k nach rechts in die Steyrer Straße in Richtung Ortszentrum abbiegen ...

Dabei wurde das Fahrrad von einem blau/grau/grünem Lieferwagen, welcher ebenfalls in Richtung Ortszentrum fuhr, erfasst. Durch den Anprall wurde der Radfahrer etwa 14 Meter durch die Luft geschleudert und kam neben der Fahrbahn zu liegen. Der Lenker des unbekannten Pkw verringerte kurz die Geschwindigkeit, ergriff aber dann in Richtung Ortszentrum Sierning die Flucht.

Die sofort eingeleitete Reanimation durch den Notarzt verlief erfolglos. Es konnte nur mehr der Tod festgestellt werden. Die Fahndung nach dem fahrerflüchtigen Lenker verlief bisher erfolglos.

Hinweise zum fahrerflüchtigen Lenker bitte an die Polizeiinspektion Sierning unter der TelNr. 059133 4153.