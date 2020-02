Newsblog

Ohne Führer­schein mit 155 km/h durch die 70er-Zone

LINZ-LAND. Eine Polizeistreife führte am 7. Februar gegen 16:30 Uhr auf der B1 in Traun Lasermessungen durch. Dabei wurde ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Linz in der dortigen 70er-Zone mit einer Geschwindigkeit von 155 km/h gemessen ...

Der junge Mann konnte bei der Kontrolle zwar einen Führerschein vorweisen, jedoch nicht für die betreffende Klasse (A). Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der 22-Jährige wird angezeigt.