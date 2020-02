Newsblog

Sturmtief Sabine streifte auch den Bezirk Steyr-Land

SCHWAMING/GARSTEN. Am Vormittag des 10. Februar 2020 wurde die Feuerwehr Schwaming zu einem Sturmeinsatz, in die Christkindlstraße, alarmiert. Das Sturmtief „Sabine“ sorgte in Oberösterreich für rund 400 Feuerwehreinsätze, dabei kam der ...

Bezirk Steyr-Land glücklicherweise sehr glimpflich davon. In der Marktgemeinde Garsten blockierte ein umgestürzter Baum die Straße und zerstörte dabei zwei

Leitplanken. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Straße durch Losten abgesperrt, der Baum entfernt und im Anschluss wurde der Verkehrsweg wieder für den Verkehr freigegeben.