Sturm über Ober­öster­reich bringt Nacht­schicht

OÖ. Wenig Zeit zum Erholen von den Einsatzstrapazen am Montag, 10.02.2020, hatten dieFeuerwehren in den Nachtstunden auf den Dienstag. Schon kurz nach Mitternacht zogen erneut Windböen mit bis zu 111 km/h über unser Bundesland. Von Westen her kommend waren diesmal ...



der Bezirk Braunau und das Hausruckviertel schwer betroffen. Das Einsatzbild gleicht dem Tag

zuvor: umgestürzte Bäume, blockierte Verkehrswege, beschädigte Dächer und Stromleitungen.

Alleine in den Nachtstunden standen 100 Feuerwehren im Einsatz, um die Infrastruktur für die

Morgenstunden wieder bestmöglich herzustellen.



Bereits am Wochenende ist das Sturmtief „Sabine“ über Teile Europas hinweg gezogen, am Montag

ist es in Oberösterreich angekommen. Nach einer kurzen Entlastung um die Mittagszeit traf Sabine

am frühen Montagnachmittag noch einmal mit voller Wucht auf unser Bundesland. Quer durch die

Bezirke der nördlichen Landeshälfte zog sich eine Spur der Verwüstung. Umgestürzte Bäume,

abgedeckte Häuser und zerstörte Infrastruktur wie Verkehrswege und Stromversorgung waren nur

einige Auswirkungen der bis zu 110 km/h starken Windböen. Keine Entlastung gab es auch am

Dienstag für die Einsatzkräfte der Feuerwehren Oberösterreichs: Während der Großteil der

Bevölkerung geschlafen hat, waren freiwillige Helfer im ganzen Bundesland weiterhin im Einsatz.



Massiver Großeinsatz für OÖ. Feuerwehren

Für den Norden Oberösterreichs wurde bereits am Montag von der ZAMG die Warnstufe Rot

ausgegeben. Insgesamt bedeute das Sturmtief Sabine für die oö. Feuerwehren bisher einen massiven

Großeinsatz: 5.500 Einsatzkräfte aus 365 Feuerwehren mussten bislang insgesamt mehr als 1.300

Einsätze abarbeiten. Teils unter schwierigsten und hochgefährlichen Bedingungen haben die

Einsatzkräfte Straßen freigeräumt und eingeschlossenen Fahrzeuge von umgestürzten Bäumen

freigeschnitten. Zudem mussten sie beschädigte Hausdächer provisorisch versorgen, um

Folgeschäden zu verhindern.



Tagesgeschäft macht keine Pause

Die Aussichten stehen aktuell auf Wetterberuhigung, am Dienstag rechnet die ZAMG mit

Windspitzen von bis zu 80 km/h, für morgen noch einmal abgeschwächte 60 km/h. Für die

Feuerwehren kommt die Entspannung dennoch erst nach den zahlreichen Aufräumarbeiten, die

vielerorts noch geleistet werden. Für weitere Einsätze ist man jedenfalls gerüstet - das zeigen u.a.

zwei parallel zu den Sturmeinsätzen laufende Brände in Perg und Taufkirchen an der Pram.

Während bei einem Bauernhofbrand in Perg unzählige Hühnerküken von 10 Feuerwehren gerettet

werden konnten, standen sieben Feuerwehren in Taufkirchen an der Pram bei einem

Wohnhausbrand im Einsatz. Hier war ein Blitzschlag die vermutete Brandursache, die zum Brand des

Wohnhauses führte. Dank des flächendeckenden Netzes an Feuerwehren in Oberösterreich wird

rasche und unkomplizierte Hilfe vor Ort jedenfalls sichergestellt - egal ob Sturm, Brände oder

Der Bevölkerung wird weiterhin geraten, Waldstücke zu meiden und Gegenstände entsprechend zu

sichern. Zu herabhängenden Stromleitungen sollte unbedingt ein entsprechender Sicherheitsabstand

gehalten werden.



Rettungsfahrzeug eingeklemmt

Einen besonders fatalen Einsatz gab es am Montag, 10.02., in Piberschlag im Bezirk Rohrbach: Ein

Rettungsfahrzeug war aufgrund des Sturms eingeschlossen worden, es musste von den umgestürzten

Bäumen freigeschnitten werden. In Rainbach im Bezirk Schärding musste die Feuerwehr sechs

Menschen aus einem Waldstück freischneiden. Sie waren mit ihren Fahrzeugen zwischen den

umgestürzten Bäumen eingeschlossen. Ebenfalls im Bereich Rainbach ist die Feuerwehr zu einer

besonderen Notstromversorgung ausgerückt: Eine Frau, die über strombetriebene medizinische

Geräte versorgt wird, war auf die Hilfe der Feuerwehr angewiesen, da der Strom in dieser Gegend

ausgefallen ist.



PKW auf B38 eingeschlossen

Sechs eingeschlossene PKW auf der B38 zwischen Haslach und Rohrbach haben die Freiwillige

Feuerwehr Haslach gegen 09:00 Uhr auf Trab gehalten. Die Straße war durch umgestürzte Bäume

blockiert worden, die sechs Fahrzeuginsassen konnten das Waldstück nicht verlassen und waren

aufgrund der Möglichkeit weiterer umstürzender Bäume akut gefährdet. Die Einsatzkräfte waren

innerhalb kürzester Zeit vor Ort, um die Straße zu räumen und die Insassen aus der Gefahrenzone zu

befreien. In Münzkirchen kam ein Bus auf Grund einer Windböe von der Straße ab. Der Bus hatte

zum Zeitpunkt des Unfalls keine Fahrgäste, der Fahrer selbst blieb unverletzt. Mehr als die Hälfte der

64 Feuerwehren des Bezirks Schärding waren bis Mittag im Einsatz.