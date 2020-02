Newsblog

Bücherei-Team blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück

STEYR. Die Vorjahres-Bilanz der städtischen Bücherei Steyr fällt positiv aus. Der Schwerpunkt lag 2019 in der Leseförderung bei Kindern. „Bereits im Jahr 2018 hatten wir mit der Umgestaltung des Kinder- und Jugend-Sachbuch-Bereiches begonnen ...

Im Vorjahr konnten wir noch zahlreiche Veränderungen durchführen für einen verbesserten Kundenservice bei Kinder-Medien“, erklärt Michaela Gruber, MBA, die Leiterin der Stadtbücherei.



Die Bibliothekarinnen erarbeiteten neue Konzepte zur Leseförderung, die bei zahlreichen Veranstaltungen für Volksschüler und Kindergartenkinder auch erfolgreich umgesetzt werden konnten. Weiters wurde die Veranstaltungsreihe „Abenteuer (Vor)Lesen“ für Familien ins Leben gerufen: Die großteils ausverkauften Nachmittags-Vorstellungen begeisterten die jungen Besucher. Diese Angebote haben zum Ziel, die Sprachentwicklung bei Kindern zu fördern, Medien mit allen Sinnen erfassen zu können, Neugierde auf Geschichten zu wecken sowie diese lesen, verstehen und lieben zu lernen. „Kinder können die Bücherei und ihre Medien kennenlernen. Die Bibliothek soll Ort des Spiels und der Begeisterung sein“, so Gruber. Weiters sei es wichtig, Leseanfängern Mut zu machen und Lesespaß zu vermitteln.



Auch die jährlichen Fixpunkte für Erwachsene, wie Kriminacht, Literaturherbst oder Weihnachtslesung, wurden 2019 wieder angeboten. Ebenso widmete sich das Bücherei-Team dem Thema Integration: In Zusammenarbeit mit dem Steyrer Integrationszentrum Paraplü sowie dem BFI wurde Besuchern mit geringen bis mittleren Deutschkenntnissen ein Überblick über die Bibliothek vermittelt. Insgesamt organisierten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbücherei im Vorjahr dreißig Veranstaltungen.



3600 neue Medien und mehr Kunden

Das Sortiment der Bücherei umfasst mehr als 30.000 Medien. 2019 hat man 3618 neue Bücher, CDs, DVDs, Spiele usw. angeschafft bzw. eingearbeitet. Pro Tag werden durchschnittlich 100 Besucher verzeichnet. Insgesamt nutzen fast 2400 Kundinnen und Kunden das Angebot der Bibliothek an der Bahnhofstraße. „Ganz besonders freut uns in der Vorjahres-Statistik“, so die Bücherei-Chefin, „dass wir bei den Neueinschreibungen im Vergleich zu den Jahren davor eine Steigerung von etwa sechs Prozent erreicht haben.“