Newsblog

Bildung als Chance: Die Zukunft der Digitalisierung an der HLW Steyr

STEYR. Kreativität und Kooperation sind Qualitäten, die genauso entwickelt werden müssen, damit wir gesellschaftliche Herausforderungen, die unsere Zukunft bestimmen werden, verantwortungsvoll und interessiert bewältigen werden können ...

... – die Welten der Quantencomputer und der Künstlichen Intelligenz. Gib also deinem Sinn ein Leben: aus der analogen Welt hinein in die digitale, das ist das Thema an der HLW Steyr.



Der Ausbildungsschwerpunkt Design und Digitalisierungsmanagement an der HLW Steyr boomt. Mittlerweile ist das erste Semester für die Startklasse vorbei. Das soll an einem Abend, gestaltet von den Schüler-innen, mit den verantwortlichen Lehrkräften, Eltern und Ehrengästen aus Politik und Wirtschaft gefeiert werden: Josef Singer, Abgeordneter zum Nationalrat, sowie als Kooperationspartner: Wolfgang Bräu, Sprecher der IT Experts und Ernst Forster, STEYR WERKE.



Unterschiedliche Projekte, die Ideen zu Möglichkeiten sinnlicher Erfahrung, übersetzt in die digitale Welt, ausstellen, begeistern. Alle Sinnenerfahrungen werden in unterschiedlichen Stationen gefordert: was rieche ich da, was taste ich, wie kann ich eine Kartoffel in einem Video nutzen. Digitales ist ein Werkzeug, das letztlich unsere Erfahrungswelt abbildet. Gleichzeitig wird es immer nötiger werden, schon genannte Soft Skills wie Kreativität, Kommunikationskompetenz, Teamfähigkeit zu fördern, um digitales Werkzeug sinnvoll nutzen zu können.



Das zeigt dieser Abend, an dem für alle Sinne gesorgt ist, selbstverständlich auch für kulinarisches Schmecken.



Ernst Forster, der aus der digitalen Big Data Welt kommt und anhand seines erfolgreichen Lebensweges beschreibt, dass es immer wieder darum geht, in beiden Welten zuhause zu sein, meint, dass Quantencomputer und Künstliche Intelligenz sowohl Chance als auch Risken bedeuten: wir brauchen auch Persönlichkeits- generell Bildung als Boden dafür, wie wir diese verantwortungsvoll für uns Menschen nutzen werden können.



Dem hat sich die HLW Steyr in diesem Ausbildungsschwerpunkt verpflichtet.

Fotos © Karl Reiter, HLW Steyr