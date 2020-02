Newsblog

Geld im Bordell verjubelt: 20-jähriger wegen Drogen­handel festg­enommen

LINZ-LAND. Ein 20-jähriger türkischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Linz-Land war mit seinem Pkw gemeinsam mit zwei Bekannten aus dem Bezirk Linz-Land, 19 und 20 Jahre alt, auf der Georg-Grinninger-Straße in Traun unterwegs ...

Aufgrund der auffälligen Fahrweise wurde der Wagen von Polizeistreifen angehalten und kontrolliert. Dabei nahmen die Polizisten intensiven Cannabisgeruch wahr. Im Zuge der Durchsuchung wurde eine braune Tasche mit insgesamt 530,5 Gramm Cannabiskraut vorgefunden und sichergestellt. Die drei Autoinsassen wurden festgenommen und einvernommen.

Durch weitere Ermittlungen der Kriminaldienstgruppe Traun konnte dem 20-jährigen türkischen Staatsangehörigen Suchtgifthandel nachgewiesen werden. Dieser steht im Verdacht, insgesamt etwa 8,8 Kilogramm Cannabiskraut an unterschiedliche Abnehmer im Ortsgebiet von Traun verkauft zu haben. Er gab an, das Geld für seine Bordellbesuche bzw. zum Fortgehen benötigt zu haben. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

Die beiden anderen werden als Beitragstäter an der Vorbereitung zum Suchtgifthandel angezeigt.