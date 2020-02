Newsblog

Feuerwehr St. Ulrich: Bilanz über das Arbeitsjahr 2019

ST ULRICH. Der Weg in die Zukunft führt über die Jugend. Damit die Vereine und Körperschaften bestehen bleiben können, ist es notwendig bereichsübergreifend zu denken und handeln. Für die 3 Feuerwehren der Gemeinde St. Ulrich bei Steyr steht das Gemeinsame im Vordergrund, so wird die ...

Jugend- und Grundausbildung gemeinsam organisiert und durchgeführt. In St. Ulrich sind aktuell 9

Jugendliche mit Begeisterung dabei. So wurden 3 Jungfeuerwehrmitglieder, Lena Nussbaumer, Lara

Strasser und Lara Singer angelobt.



Ein Blick in die nahe Zukunft: Vom 24. – 26. Juli 2020 wird das Bezirks-Feuerwehrjugendlager als

Höhepunkt des Jahres in der Jugendarbeit in unserer Friedensgemeinde St. Ulrich durchgeführt.

Der Ausbildungsschwerpunkt 2019 lag in der Einführung des Digitalen Funksystems, der

Menschenrettung und der Leistungsprüfung Branddienst.



Im Jahr 2019 wurden 3 Brandeinsätze und 30 technische Einsätze und Hilfeleistungen bewältigt.



Ausgezeichnet für ihre langjährige Tätigkeit im Ehrenamt wurden mit

OÖ Verdienstmedaille:



40 Jahre Maximilian Bürstmayr, Siegfried Hinterreiter, Andreas Kahlig, Herbert

Stangl und Hubert Wolfsjäger



OÖ Verdienstmedaille 50 Jahre Ehren-Kommandant Josef Mörtenhuber



OÖ Ehrenurkunde für 60 jährige Mitgliedschaft Karl Kern, Johann Strasser und Johann Wimmer.



Bei den Ansprachen bedankte sich Bezirkskommandant Wolfgang Mayr für die geleistete Arbeit im

abgelaufenen Jahr und es freut ihn besonders, dass die Jugendarbeit wieder einen besonderen

Schwerpunkt erhält. Bürgermeisterin Annemarie Wolfsjäger wies auf die vielen Aufgaben der Feuerwehr hin, die zum

Wohle der Gemeindebürger/innen immer wieder geleistet werden und bedankte sich bei der Feuerwehr für die vielen geleisteten unentgeltlichen Stunden.