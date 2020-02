Newsblog

25 Jugend­betreuer und Jugend­hel­fer aus­ge­bildet

DIETACH. Durch die Möglichkeit, Jugendliche bereits ab 8 Jahren bei der Feuerwehr aufzunehmen, wurde auch ein entsprechendes Weiterbildungsseminar für die Jugendbetreuer und -betreuerinnen ins Leben gerufen ...

Das 2. Seminar dieser Art in Oberösterreich bzw. das 1. im Traunviertel, wurde am 21. Februar 2020

in Dietach abgehalten. Es nahmen 12 TeilnehmerInnen aus dem Bezirk Linz-Land sowie 13

TeilnehmerInnen aus dem Bezirk Steyr-Land daran teil. Alle Teilnehmer sowie die beiden

Seminarleiter Angela Ruep und Peter Hojdar konnten pünktlich um 8:00 Uhr durch den

Bezirksfeuerwehrkommandanten von Steyr-Land, OBR Wolfgang Mayr, begrüßt werden.

Die beiden Seminarleiter schulten die Zuständigen für die Jugendarbeit und gaben ihnen spielerische

Impulse für den Umgang mit der Feuerwehrjugend ab 8 Jahren.



Ein besonderer Dank gilt der FF Dietach unter HBI Christoph Blumenschein für die Organisation der

Verpflegung und die Bereitstellung der Räumlichkeiten für das Seminar. Ebenfalls ein Dank dem

Viertelvertreter Jugend für das Traunviertel, HAW Karlheinz Manzenreiter, für die Organisation

dieser Veranstaltung.