Brand in Krems­mün­ste­rer Betrieb

Am 24.02.2020 um 13:15 Uhr wurde die Feuerwehr Kremsmünster zu einem Brand in einem Sicherheitslager eines schaumstoffverarbeitenden Betriebes alarmiert.

Das Sicherheitslager in dieser Firma wird dazu verwendet, um kurze Schaumstoffblöcke ...



(Übergangsblöcke), welche noch nicht das richtige Mischungsverhältnis der einzelnen

Bestandteile haben, zu überwachen. In unbestimmten Fällen kann es zu einer außergewöhnlichen

exothermen Reaktion kommen, bei der der Block zu rauchen anfängt bzw. es sogar zum Brand

kommen kann.



Genau diese Reaktion war am Nachmittag des 24.02.2020 der Fall und erforderte somit einen

Einsatz der Feuerwehren Kremsmünster, Krühub und Irndorf. Beim Eintreffen des Einsatzleiters

war eine starke Verrauchung im Sicherheitslager der Schäumerei erkennbar. Die Sprinkleranlage

hielt den Brand des betroffenen Schaumstoffblocks in Schach. Der Atemschutztrupp der FF-

Kremsmünster konnte die Blöcke ins Freie bringen und ablöschen. Im Anschluss wurde der

Rauch, der sich im Sicherheitslager bzw. in einem Teil der Schäumerei gesammelt hatte, mit

einem Hochleistungslüfter aus dem Gebäude geblasen.