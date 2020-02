Newsblog

Vater ermordet: 42-Jähriger großteils geständig

ENNS. Ein 42-jähriger Mann soll am Dienstag Abend (25. Feb.) nach einem Streit seinen Vater erwürgt und dann die Rettungskräfte gerufen haben. Bei einer ersten Vernehmung zeigte sich der 42-Jährige großteils geständig ...

Zwischen einem 78-jährigen Mann aus Enns und seinem 42-jährigen Sohn aus Linz kam es am 25. Februar gegen 18:50 Uhr vorerst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Während dieser Auseinandersetzung griff der 42-Jährige seinen Vater an und tötete ihn. Die Polizei konnte den Verdächtigen noch am Tatort festnehmen.

Bei einer ersten Vernehmung zeigte sich der 42-Jährige großteils geständig. Eine Obduktion der Leiche wurde angeordnet.

Mordalarm: 78-jähriger Pensionist erwürgt