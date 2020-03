Newsblog

67-Jähriger bei Kollision mit Brücken­pfeiler getötet

LINZ-LAND. Tödlich verletzt wurde ein 67-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land heute (5. März) bei einem Verkehrsunfall in Allhaming. Der Mann fuhr gegen 02:30 Uhr mit einem Mietwagen auf der Marchtrenker Straße L534 in Richtung Neuhofen an der Krems ...

Bei Strkm 7,01 kam er aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Brückenpfeiler. Unmittelbar nach dem Unfall trafen drei Personen an der Unfallstelle ein und verständigten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehren Allhaming und Weißkirchen befreiten den eingeklemmten Lenker aus dem Fahrzeugwrack und die Teams des Roten Kreuzes Neuhofen sowie des Notarzteinsatzfahrzeuges begannen mit Reanimationsmaßnahmen.

Der 67-Jährige hatte beim Anprall jedoch derart schwere Verletzungen erlitten, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Da der Lenker keinerlei Dokumente oder persönliche Gegenstände bei sich führte und es sich um einen Mietwagen handelte, konnte die Identität erst in den Morgenstunden abgeklärt werden.