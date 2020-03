Newsblog

Kein Führer­schein: Lenker flüchtete plötzlich von Unfall­stelle

LINZ-LAND. Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Fahrerflucht kam es am 5. März kurz vor 21 Uhr am Hauptplatz in Traun. Eine 28-jährige Frau aus Linz-Land lenkte ihren Pkw von der Trauner Kreuzung kommend auf der Kremstalstraße Richtung Haid ...

Am Beifahrersitz befand sich ihr 3-jähriges Kind in einem Kindersitz.

Zur selben Zeit fuhr ein 25-jähriger Mann aus Linz-Land mit seinem Pkw hinter der 28-Jährigen in die selbe Fahrtrichtung. Vor einem Kreisverkehr hielt die Frau ihr Fahrzeug verkehrsbedingt an. Der 25-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr hinten auf. Beide wollten zunächst ihre Daten auf einem nahegelegenen Parkplatz auszutauschen. Als die Frau angab, wegen einer Versicherungsbestätigung die Polizei zu rufen, lief der Mann plötzlich zurück zu seinem Pkw und fuhr davon.

Die Lenkerin fuhr danach mit ihrem Kind in ein Krankenhaus. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Ob das Kind verletzt wurde, ist noch nicht bekannt. Der 25-Jährige konnte von Polizisten der Polizeiinspektion Traun ausgeforscht werden. Er besitzt keine gültige Lenkerberechtigung, was auch der Grund für seine plötzliche Flucht gewesen sein dürfte.