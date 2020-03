Newsblog

Mann beging Fahrer­flucht und ver­wei­gerte Alkomat­test

LINZ-LAND. Ein 37-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land war am 7. März gegen 22:45 Uhr mit seinem Pkw auf der B 139 im Gemeindegebiet Neuhofen an der Krems, von Kematen kommend in Richtung Neuhofen unterwegs. Auf Höhe Straßenkilometer 23 ...

dürfte der 37-Jährige aus unbekanntem Grund die Kontrolle über seinen Pkw verloren haben und ins Schleudern gekommen sein. Der Pkw kam links von der Fahrbahn ab und rutschte über den Geh-und Radweg, weiter über eine ca. einen Meter hohe Böschung und eine kleine Hecke und blieb in einem Tankstellenbereich stehen. Der Geh- und Radweg wurde durch Erdreich erheblich verschmutzt, sowie Leisten und Begrenzungssteine beschädigt.

Wegen der ebenso beschädigten Hecke übergab der Mann der geschädigten Familie seine Daten. Den Pkw ließ er abschleppen. Der Verkehrsunfall wurde erst am nächsten Tag (8. März 2020) gegen 7 Uhr von Polizisten der Polizeiinspektion Neuhofen registriert. Nach umfangreichen Erhebungen konnten die Polizisten den 37-Jährigen schließlich ausforschen. Der Mann wurde telefonisch erreicht und verweigerte jedoch die Auskunft über seinen Aufenthaltsort, bzw. verweigerte auch die Durchführung eines Alkomattests.

Er wird der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land angezeigt.